Torino, il dopo Pinzolo: alla Rinascente la terza maglia, poi 5 giorni in Francia

Il Torino ha completato il ritiro a Pinzolo, dove ha svolto le sessioni di allenamento agli ordini di Ivan Juric e disputato le prime due amichevoli in preparazione alla nuova stagione di Serie A, tra cui quella di ieri, venerdì 28 luglio, contro il Modena vinta per 2 a 1 . I granata, rientrati a Torino nella sera di venerdì 28 luglio, disporranno ora di due giorni di riposo. L'obiettivo del tecnico croato e del suo staff resta quello di preparare al meglio la squadra in vista dell'inizio del nuovo campionato (che avverrà nel weekend del 19/20 agosto) e per farlo, Juric avrà a disposizione ancora due amichevoli per sperimentare e provare nuove tattiche.

Il programma del Torino: due amichevoli in programma

Rientrati da Pinzolo, Ivan Juric ha concesso ai granata due giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è dunque fissata per lunedì 31 luglio. Prima di dedicarsi alle due amichevoli in terra francese, il 1° agosto è in programma la presentazione della terza maglia del Torino: evento che si terrà alla Rinascente di via Lagrange e a cui prenderà parte un giocatore della rosa granata. Il 2 agosto il Torino si dirigerà a Lens, dove alle ore 19:00 le due squadre scenderanno in campo per un'amichevole pre-campionato (Lens-Torino). I granata svolgeranno poi gli allenamenti agli ordini del tecnico croato a Reims fino al 6 agosto, data in cui è in programma la quarta amichevole pre-stagionale (Reims-Torino), con orario ancora da definirsi. Entrambi gli appuntamenti sono stati catalogati come importanti da Juric in vista dell'esordio ufficiale in Coppa Italia il 14 agosto.