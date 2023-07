Torino-Modena 2-1: i granata chiudono il ritiro con un successo

I gol di Radonjic e Bellanova regalano la vittoria al Toro contro il Modena nell'ultima amichevole che pone la parola fine al ritiro di Pinzolo

Federico De Milano Redattore

Si conclude il ritiro dell'estate 2023 a Pinzolo per il Torino. I granata hanno giocato un'amichevole nell'ultimo giorno di ritiro, contro il Modena. Il punteggio finale è stato 2-1 maturato grazie alle reti di Radonjic e Bellanova per il Toro oltre a quella di Magnino per il Modena.

Torino-Modena, le scelte di Juric — Per la seconda ed ultima amichevole del Torino a Pinzolo il tecnico Ivan Juric ha optato per una formazione che rappresenta, nella sua stragrande maggioranza, l'undici titolare in questo momento. In porta (causa infortunio di Milinkovic-Savic) è stato preferito Gemello a Popa e davanti a lui il terzetto che Juric preferisce, ovvero quello composto da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Sulle fasce confermato Vojvoda e c'è l'esordio da titolare per Bellanova mentre in mediana Juric stupisce inserendo Gineitis al fianco di Ricci. In attacco spazio per Sanabria con Seck e Radonjic a supporto.

Il primo tempo: i granata non rischiano e segnano due gol — La partita inizia dopo qualche minuto caratterizzato da disordini all'esterno dello stadio che hanno reso necessario l'intervento della Polizia. Nella prima frazione i granata non hanno subito molti attacchi da parte del Modena che ha cercato di far male in un paio di ripartenze senza però mettere mai in difficoltà la porta di Gemello. Il Toro mette subito la gara in discesa dopo 11 minuti con la rete di Radonjic. Il gol nasce da un errore del portiere gialloblù che sbaglia il passaggio, ne approfitta Gineitis che imbuca per il numero 10 serbo che segna con uno scavetto. Al 34', dopo diversi minuti di gestione e di ricerca del raddoppio senza fortuna, il Toro riesce a trovare il gol con il nuovo acquisto Bellanova. Il laterale ex Inter è bravo a spingere sulla fascia, ricevere palla da Seck e accentrarsi per calciare col mancino. Una deviazione lo aiuta a mandare fuori tempo il portiere Gagno e i granata si portano sul 2-0.

Il secondo tempo: il Modena si carica nel finale — Nella ripresa il copione della partita rimane pressoché simile con il Toro che gestisce i ritmi e il possesso del pallone. Juric prova a dare spazio alle seconde linee inserendo ben 6 giocatori dalla panchina nell'intervallo: Popa per Gemello, Zima per Rodriguez, Singo per Bellanova, Ilic per Gineitis, Tameze per Ricci, Karamoh per Radonjic. Con questo nuovo undici Schuurs si porta al centro e Buongiorno diventa il braccetto di sinistra. Da segnalare un Tameze subito al centro del gioco e in grande sintonia con i nuovi compagni, l'ex Verona dimostra così di conoscere bene i concetti dell'allenatore. Al 56' Juric cambia l'attacco con gli ingressi di Verdi e Pellegri al posto di Seck e Sanabria. Il Toro, forte del doppio vantaggio, non riesce però a trovare con facilità la via del gol nella prima mezz'ora della ripresa. Nel finale, al 78', viene concesso del riposo a Vojvoda che viene sostituito da Bayeye. La partita si riapre all'80' quando con un colpo di testa Magnino fredda Popa e dimezza lo svantaggio. Negli ultimi minuti i canarini si caricano grazie a questo gol e tentano in un paio di circostanze di calciare verso la porta granata ma senza successo. Negli ultimi 5 minuti di partita entrano anche Dellavalle e N'Guessan al posto di Buongiorno e Schuurs creando così una formazione diversa in tutti gli undici rispetto a quella che ha cominciato il match. Al 90' brivido per Popa che vede uscire alla sua sinistra per pochi centimetri un tiro potente di Falcinelli.

TORINO (3-4-2-1): Gemello (46’ Popa); Schuurs (84’ N’Guessan), Buongiorno (84’ Dellavalle), Rodriguez (46’ Zima); Bellanova (46’ Singo), Ricci (46’ Tameze), Gineitis (46’ Ilic), Vojvoda (77’ Bayeye); Seck (56’ Verdi), Radonjic (46’ Karamoh); Sanabria (56’ Pellegri). Allenatore: Juric.