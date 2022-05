Torino, il pagellone di fine anno: Pobega 7, giocatore prezioso e serio

Pobega dopo 33 presenze e 2.237 minuti, tra Serie A e Coppa Italia, 4 gol e 3 assist con la maglia del Torino, tornerà in rossonero

Cecilia Mercatore

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2021/2022. Buona lettura.

Tommaso Pobega rientra tra i giocatori più utilizzati da Ivan Juric. Dopo un ottimo inizio di stagione in maglia granata per il centrocampista di proprietà del Milan, il rendimento è andato scemando dal girone di ritorno, soprattutto verso la fine. Pobega dopo 33 presenze e 2.237 minuti, 4 gol e 3 assist con la maglia del Torino, tornerà in rossonero una volta terminati gli impegni con la Nazionale maggiore (LEGGI QUI).

PARTITA TOP - Soprattutto nella prima metà del campionato di Serie A, sono diverse le partite in cui Pobega è riuscito a far risaltare le sue qualità. Tra tutte possiamo citare Torino-Verona, partita del suo quarto e ultimo gol in maglia granata. Il giocatore ha servito diverse palle gol, ma alla fine a sbloccare la partita ci pensa proprio lui: arriva svelto sul pallone sporco a seguito della punizione di Rodriguez. Bravo anche in fase di copertura, nel salvare il risultato e portare a casa i tre punti (LEGGI QUI). Doti confermate e già viste nelle precedenti partite, come in Torino-Genoa 3-2: lucido sotto porta e vince molti duelli, favorendo il recupero immediato della palla (LEGGI QUI).

PARTITA FLOP - Il rendimento di Pobega è calato nella seconda metà del campionato. Fatale è stato l'errore nello scontro contro il Napoli allo stadio Olimpico Grande Torino, che ha deciso la partita. Il centrocampista granata di proprietà del Milan entra al 65' e si macchia di un errore pesante: la palla persa con Ruiz che innesca il vantaggio azzurro (LEGGI QUI).

VOTO - In definitiva, il voto assegnato a Pobega è 7. Rientra tra i giocatori più utilizzati dal tecnico granata, ma il giudizio di un ottimo girone d'andata non può che essere condizionato anche dal calo avuto nella seconda metà della stagione, soprattutto nel finale. Senza ombra di dubbio, però, Pobega si è dimostrato essenziale per la squadra e il centrocampo granata nella maggior parte delle partite.