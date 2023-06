Torino, il pagellone di fine stagione: Gineitis 6, muove i primi passi tra i grandi

Per Gvidas Gineitis è stata la stagione del grande salto. Il centrocampista classe 2004 ha iniziato la stagione in Primavera e l'ha terminata in Prima squadra. Un traguardo importante e allo stesso tempo un punto di partenza per un giovane che era arrivato in granata nel gennaio 2022 nell'ambito dell'affare che portò Demba Seck dalla Spal al Torino. Dopo una prima parte di stagione con Scurto, in cui ha confermato un altro passo rispetto alla categoria (da 8 i suoi mesi in Primavera, QUI la pagella), Juric l'ha chiamato a sé durante il ritiro invernale in Spagna. Un profilo come quello di Gineitis mancava a Juric per fisicità e per il fatto di essere mancino (unico in rosa prima dell'arrivo di Ilic). Così è arrivato l'esordio in Serie A a San Siro e poi altre 2 presenze in campionato per un totale di 135'. E nel mentre anche il prolungamento del contratto al Torino fino al 2026.