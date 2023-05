Torino, il punto dall’infermeria: quattro assenti contro la Sampdoria

Torino, gli infortunati: Radonjic verso il forfait anche per il Monza

Al momento nessuna novità dall'infermeria granata. L'ultimo dei giocatori costretti al forfait è stato Nemanja Radonjic, infortunatosi a ridosso del match contro l'Atalanta e alle prese con la lesione del retto femorale sinistro. Il trequartista presto è al lavoro per recuperare e Juric spera di riaverlo per il finale di stagione, ma sicuramente sarà indisponibile per la Sampdoria e per il Monza.