Torino, il punto dall’infermeria: Sanabria e Ilkhan potrebbero rivedersi a Bologna

Non ci sarà possibilità di rivedere in campo Ola Aina prima della sosta per i Mondiali in Qatar

Cecilia Mercatore

Con il 2-1 casalingo in campionato contro il Milan, il Torino trova la terza vittoria consecutiva in Serie A dopo un mese di difficoltà nel conseguimento dei risultati. Dopo la gioia mostrata sui vari social da parte di alcuni giocatori e il presidente Urbano Cairo (LEGGI QUI), è tempo ora di tornare sul terreno del Filadelfia per preparare il prossimo impegno: la partita contro il Bologna allo stadio Renato Dall'Ara in programma domenica 6 ottobre alle ore 12:30. Per Juric e i suoi uomini è tempo di continuare a ottenere risultati positivi, ma il tecnico croato dovrà riuscirci senza la rosa al completo.

Torino, Aina rientra nel 2023. Berisha più fuori che dentro — Come noto, Ola Aina tornerà sul terreno da gioco con l'anno nuovo. L'esterno granata nella sessione di allenamento del 26 ottobre, infatti, si è fermato per infortunio: interessamento distrattivo del bicipite femorale sinistro. Diversa, al contrario, è la situazione che riguarda Etrit Berisha. Il portiere ha riscontrato un problema al gomito, da valutare le condizioni e i tempi di recupero, ma in realtà sembra essere più fuori che dentro il progetto della squadra e di Ivan Juric.

Torino, Sanabria e Ilkhan provano a recuperare per la trasferta al Dall'Ara — In settimana verranno monitorate le condizioni di Antonio Sanabria ed Emirhan Ilkhan, i quali tenteranno di essere presenti nella lista dei convocati per la trasferta di Bologna. L'attaccante granata, fuori a causa di un affaticamento muscolare ad un polpaccio, sembra sulla via del recupero. C'è ottimismo per le sue condizioni, le chances per vederlo almeno in panchina nelle ultime ore sono in crescita. Lo stesso vale per il centrocampista turco: sovraccarico alla coscia sinistra per Ilkhan, il quale potrebbe tornare utile in campo - in caso di recupero - vista l'assenza di Linetty per squalifica (era diffidato ed è stato ammonito contro il Milan).