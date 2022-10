Torino, infortunio Aina: diagnosi definitiva e tempi di recupero

Brutte notizie per Ola Aina, il sito ufficiale del club ha emesso un comunicato sulle attività della squadra di oggi. Oltre ai problemi per Sanabria, gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto l'esterno hanno confermato il quadro della risonanza magnetica: lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro. Questo significa che Aina tornerà ad allenarsi tra non meno di mese e perciò, contando anche la pausa per il Mondiale, non lo si rivedrà scendere in campo con la maglia granata in campionato non prima dell'anno prossimo. Per lui questo infortunio arriva in uno dei momenti migliori da quando è a Torino. Domenica sera alle 20:45 all'Olimpico-Grande Torino arriva il Milan, campione d'Italia, in cerca di punti per inseguire il Napoli. Questo doppio stop metterà in difficoltà mister Juric dopo la bella prestazione di Udine.