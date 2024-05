Torino, il punto dall’infermeria: Zapata e Buongiorno in dubbio per Verona

Situazione complicata per il Torino in chiave infermeria verso la trasferta di Verona. Come detto da Ivan Juric nella conferenza stampa prepartita, infatti, per Hellas-Torino sono in dubbio due punti cardine della squadra granata come Duvan Zapata e Alessandro Buongiorno. L'attaccante ha accusato un problema muscolare tra schiena e anca, secondo quanto spiegato dal tecnico. Probabilmente dovrà fare forfait per la partita. Il difensore, invece, soffre di un problema agli adduttori. In settimana ha fatto esami strumentali dai quali, secondo quanto spiegato da Juric, non sono emersi infortuni, ma Alessandro avverte ancora fastidio e dunque le sue condizioni sono da monitorare. Anche Antonio Sanabria, in parte debilitato da una influenza negli scorsi giorni, non è in perfette condizioni.