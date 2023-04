Torino, il secondo miglior fatturato di sempre: solo nel 2017 meglio

Dopo cinque anni il bilancio del Torino continua a essere in negativo, ma per la prima volta il meno è inferiore alla decina (-6.8). Insomma dopo i cinque anni in positivo, ne sono arrivati altrettanti in negativo, ma con una crescita notevole nell’ultimo anno. D’altronde lo stesso Ivan Juric ha sottolineato più volte in conferenza stampa che il lavoro andava anche in ottica di migliorare la situazione finanziaria del club e così è successo.