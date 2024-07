Torino, Ilic è arrivato a Pinzolo

Lo Zenit San Pietroburgo sta trattando da settimane per portare in Russia Ivan Ilic. Il Torino potrebbe guadagnare una cifra vicina ai 22 milioni di euro, mentre il centrocampista circa 3,5 milioni. Nel frattempo, questa sera il centrocampista ha raggiunto la squadra nel ritiro trentino di Pinzolo, segno che la trattativa non è ancora in chiusura.