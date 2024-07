Calciomercato Torino, passi avanti per la cessione di Ilic: Zenit in pressing

Il futuro di Ivan Ilic potrebbe essere lontano da Torino e in particolare in Russia. Voluto fortemente da Ivan Juric, il centrocampista - arrivato nella sessione di mercato invernale a gennaio 2023 dal Verona in prestito con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni - non è riuscito ad esprimersi al meglio con il tecnico croato in panchina: in questa sessione di mercato, se dovesse arrivare l'offerta giusta potrebbe partire. In quest'ultima stagione con la maglia granata, Ilic ha collezionato 31 presenze in campionato, segnando 3 reti e facendo 2 assist.

Attese novità sul fronte Ilic: il punto

Su Ivan Ilic nelle ultime settimane ha messo gli occhi lo Zenit San Pietroburgo, club che milita nella Prem'er-Liga, massima divisione del campionato russo. Questa settimana potrebbe essere quella decisiva: per il Torino il numero 8 non è incedibile e proprio il club russo potrebbe tentare l'offensiva in questi giorni. Al momento non c'è ancora l'accordo tra il Toro e lo Zenit, ma i due club sono al lavoro per trovare l'intesa definitiva e nelle ultime ore ci sarebbero stati dei passa avanti: la palla poi passerebbe al giocatore che dovrà decidere se accettare la proposta contrattuale dei russi. Ricordiamo infatti che le squadre russe sono state escluse dalle coppe europee fino a quando non terminerà la guerra in Ucraina, quindi lo Zenit non poterebbe offrire il palcoscenico internazionale. La squadra di San Pietroburgo è comunque al lavoro per costruirei una formazione particolarmente competitiva e metterebbe sul piatto uno stipendio faraonico.