Torino, Ilic torna in gruppo e si candida per una maglia da titolare nel derby

Si è concluso l'allenamento a porte aperte dei granata in vista di Torino-Juventus. I granata dopo una fase iniziale di lavoro in palestra hanno svolto la seconda parte sotto gli occhi dei tifosi, che non hanno mai smesso di incitare la squadra. Tra le varie sorprese della giornata c'è stato il ritorno di Ivan Ilic, che si è allenato con il gruppo. Notizia più che positiva per Ivan Juric, che dopo aver perso Gineitis potrebbe aver recuperato un uomo in più a centrocampo in vista del derby di sabato. Se Ilic durante la settimana continuerà a trasmettere segnali positivi non è da escludere che si possa candidare per una maglia da titolare.