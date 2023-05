Calciomercato Torino, preso il portiere Popa: dalla Romania a parametro zero

Il Torino ha chiuso il primo acquisto per la campagna acquisti estiva: si tratta del portiere Mihai Popa, secondo quanto riporta Eurosport Romania. Il calciatore arriva a parametro zero dal Voluntari, squadra della Serie A romena, e firmerà un triennale. L'estremo difensore, un classe 2000, andrà così a integrare il pacchetto dei portieri soprattutto in vista della prossima stagione.

Chi è Popa?

Mihai Popa, alto 190 centimetri, è il portiere titolare del Voluntari con cui ha totalizzato 36 presenze in stagione: 40 i gol subiti, ma ben 13 i clean sheet. L'estremo difensore è stato protagonista con la Nazionale Under 21, ma non ha ancora esordito in Nazionale Maggiore.