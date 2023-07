Torino, in programma sabato un allenamento a porte aperte al Filadelfia

Il Torino FC ha annunciato sul proprio sito ufficiale la programmazione del raduno di pre-stagione per la Prima Squadra che si terrà la prossima settimana. Come già scritto su queste colonne, i granata si ritroveranno a partire da domani - lunedì 10 luglio - per una settimana di allenamenti al Filadelfia che anticipano il ritiro di Pinzolo. Tra il 17 e il 28 luglio, infatti, Juric e i suoi ragazzi saranno impegnati in Trentino Alto Adige per osservare un periodo di ritiro durante il quale intensificare la preparazione in vista del prossimo campionato. La società di via Arcivescovado ha reso noto anche il fatto che sabato 15 luglio si terrà un allenamento a porte aperte sempre al Filadelfia. Si tratta di un'iniziativa utile a far incontrare i tifosi con la squadra, due giorni prima della partenza per Pinzolo. Non è stato ancora comunicato l'orario in cui le porte del Filadelfia verranno aperte per consentire ai sostenitori granata di assistere all'allenamento diretto da mister Juric.