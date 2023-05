Torino, inaugurato parco “Valentino Mazzola”: le foto

Torino, le voci dal Parco Mazzola: le parole di Lo Russo

All'inaugurazione il sindaco Lo Russo ha affermato: "Non nego un po’ di emozione. La toponomastica è qualcosa di simbolico e noi viviamo di simboli. Cosa rappresentava Mazzola? È stato il capitano di una squadra che ha attraversato la guerra e si allenava sotto le bombe. È stato un modello di rinascita per la città: è questo il messaggio lasciato dal Grande Torino, quello di non mollare mai. Era qualcosa che andava oltre una squadra, erano i valori di una città e di un paese che volevano rinascere. Il Grande Torino era l’esempio del sacrificio, del lavoro, una squadra operaia che sapeva fare del lavoro motivo di successo. È per questo motivo che ha rappresentato tanto per la città. Mazzola non è stato solo un grande calciatore: grazie Valentino per il tuo straordinario messaggio».