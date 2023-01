Torino, infortunio Lukic: trauma elongativo alla coscia destra

Tra ieri e oggi - martedì 17 gennaio - Sasa Lukic ha svolto gli esami che hanno evidenziato l’entità dell’infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo nella gara contro lo Spezia: si tratta di un trauma elongativo alla coscia destra. Il serbo, insieme allo staff medico del Toro, ha da subito iniziato le terapie per cominciare il suo recupero, e nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi esami per valutare l’andamento dell’infortunio. Nel frattempo, Ivan Juric sarà costretto a non contare sul giocatore per almeno un periodo di due settimane, il che significa che Lukic non sarà disponibile per le due trasferte contro Fiorentina - sabato 21 gennaio - ed Empoli - sabato 28 gennaio. Il resto del gruppo, invece, ha svolto normalmente la sessione di allenamento di questa mattina, ad esclusione di Pellegri, Aina e Schuurs che hanno svolto esercizi personalizzati.