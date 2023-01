Toro, trauma contusivo al fianco sinistro per Schuurs: allenamento differenziato

Questo martedì mattina, il Torino di Ivan Juric ha svolto una sessione di allenamento al Filadelfia, in vista della sfida di sabato sera - 21 gennaio - al Franchi: il difensore olandese Perr Schuurs ha però svolto un programma personalizzato in seguito al trauma contusivo al fianco sinistro che ha subìto nella gara di domenica pomeriggio contro lo Spezia. Il giocatore oggi ha solo svolto terapie e lavoro differenziato: cercherà di recuperare in vista di Fiorentina-Torino di sabato sera, ma al momento va considerato in dubbio. Ancora ai box Aina e Pellegri, che saranno indisponibili anche per la prossima partita: per loro lavoro differenziato. La lista dei giocatori in infermeria comprende ovviamente anche Sasa Lukic, fermo per un problema muscolare alla coscia destra, e Valentino Lazaro, lungodegente dopo la seria distorsione al legamento del ginocchio.