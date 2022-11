Torino, infortunio Schuurs: niente operazione. I tempi di recupero

Come anticipato nelle scorse ore , Perr Schuurs non si sottoporrà all'operazione alla spalla destra. Questa notizia fa tirare un sospiro di sollievo a Ivan Juric e ai tifosi del Toro perché si riducono sensibilmente i tempi di recupero del difensore olandese. Il timore per tutto il mondo granata era quello di perdere per parecchi mesi il proprio numero 3 ma quest'ipotesi è stata scartata nella giornata odierna.

Scelta la terapia conservativa per il problema alla spalla di Schuurs

Ad annunciare questa decisione è stata la società granata con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Nella nota si legge che Schuurs quest'oggi si è sottoposto ad un consulto medico con il dottor Giovanni Di Giacomo e la visita ha portato all'indicazione della terapia conservativa. In questo modo l'ex Ajax eviterà di doversi sottoporre ad un'operazione chirurgica che lo avrebbe allontanato dai campi di gioco per molto tempo. Il numero 3 del Torino era uscito nella partita contro la Sampdoria per un problema alla spalla destra dopo essere caduto sul terreno di gioco in seguito ad un contrasto con un avversario. Nelle ore seguenti si era verificato che Schuurs aveva riportato una lussazione gleno-omerale. Ora che l'ipotesi dell'operazione è stata scartata, il centrale olandese potrà prendersi il tempo necessario per recuperare al meglio approfittando della sosta per il Mondiale che durerà fino al 4 gennaio, giorno in cui il Toro tornerà in campo per affrontare il Verona. Si prospetta un periodo di stop per il difensore classe 1999 pari a circa un mese e mezzo.