Torino, Juric a Bad Leonfelden lavora sulla tattica con gli uomini che ha

La squadra è evidentemente incompleta, ma Ivan Juric non perde tempo e si tuffa in ciò che può controllare, il lavoro della squadra. Il tecnico croato, quest’oggi a Bad Leonfelden, ha condotto una seduta mattutina basata sulla tattica, alternando due gruppi di lavoro. In campo non c’era Gleison Bremer, che come ieri ha lavorato da solo sul campo secondario, e non c’erano nemmeno Antonio Sanabria, Pietro Pellegri, Samuele Ricci e Demba Seck, tutti titolari o quasi in questo momento. Almeno sono rientrati Mergim Vojvoda e Simone Verdi, che hanno smaltito gli acciacchi dei giorni precedenti (entrambi non avevano preso parte all’amichevole con l’Eintracht).