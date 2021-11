Torino, Juric insiste su Praet e spiega: “Aspettare fine mercato è un rischio”

In conferenza stampa il tecnico granata ha identificato le criticità nel recupero di Praet: dall'importanza di forzarlo alle cause degli stop

Irene Nicola

Ha stretto i denti contro l'Udinese, lo farà anche contro la Roma. Dennis Praet è una delle individualità più importanti nel Torino di Ivan Juric, che non intende rinunciare al suo trequartista nel match contro la Roma, al netto di una condizione fisica non ancora ottimale. Per il tecnico croato Dennis è uno di quei giocatori a cui difficilmente si può rinunciare. Salvo sorprese o defezioni dell'ultimo minuto, il belga rientrerà ancora una volta tra i titolari nella sfida che andrà in scena domani pomeriggio all'Olimpico.

FORZATURA - A Dennis Praet fin qui è mancata solo continuità. Lo sa bene Ivan Juric, che in conferenza stampa ha identificato anche le cause. Dal poco minutaggio nella scorsa stagione - con gli ultimi 90' consecutivi giocati col Leicester a dicembre - a una serie di infortuni che spesso ha costretto il belga a fermarsi. Gli stop sono arrivati anche nel suo periodo torinese: prima la distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra, rimediata all'esordio da titolare contro il Sassuolo; poi l'edema patito in Nazionale nell'ultima sosta. Ma in appena 319' giocati fin qui, le qualità e le intuizioni di Praet sono state spesso una boccata d'ossigeno per il Toro. Per questo, come ha ribadito Ivan Juric, il trequartista granata "deve imparare a gestirsi", senza sforare nelle cautele eccessive, che ne limitino la crescita: "E' un giocatore importante ed è giusto un po' forzarlo".

PREPARAZIONE - Juric ha approfittato anche del discorso su Dennis Praet e sui ripetuti infortuni, per identificare un'altra problematica da amputare alle operazioni di mercato del club e alle tempistiche d'arrivo del belga a Torino. "Prendere un giocatore l'ultimo giorno di mercato è sempre un rischio - ha ammesso il tecnico granata -, magari risparmi qualcosa ma poi perdi sul piano delle prestazioni perché prendi uno che non ha fatto il ritiro con la squadra". Di certo la società granata negli ultimi anni ha sempre atteso l'ultimo giorno di mercato per chiudere determinate trattative: vedremo se Juric riuscirà a cambiare questa abitudine. Praet ha saltato tutta la preparazione a Santa Cristina, dovendo subito forzare per raggiungere la condizione atletica che il resto del gruppo - fatta eccezione per Brekalo e Zima, arrivati insieme a lui - aveva già nelle gambe. Una rincorsa continua che ha dato via a un trend negativo caratterizzato da più battute d'arresto, una dinamica che Juric spera ora di risolvere una volta per tutte.