Torino, Juric presente al Filadelfia per la ripresa degli allenamenti

Il Torino torna al Filadelfia e con lui anche Ivan Juric. Dopo la domenica di riposo concessa alla squadra, i granata sono tornati nuovamente sul campo di allenamento per preparare il prossimo impegno di campionato: la sfida contro il Sassuolo allo stadio Olimpico Grande Torino (sabato 17 settembre alle ore 20:45). Sul terreno del Filadelfia si è rivisto Ivan Juric, costretto a fermarsi contro il Lecce e l'Inter (al suo posto Paro) a causa della polmonite. In seguito alle idonee terapie che l'hanno portato alla guarigione, il tecnico croato ha subito raggiunto la squadra in vista del prossimo impegno di Serie A. Squadra in realtà mai abbandonata, in quanto Juric ha sempre seguito i suoi ragazzi, anche a distanza (LEGGI QUI).