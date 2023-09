Torino, Juric punta ancora su Pellegri: no alla cessione e 30′ contro il Genoa

Pellegri ed il duello con Zapata: dimostrare per meritare la titolarità

E' chiaro che Pellegri è chiamato ad una riscossa in questa stagione. Dopo un anno e mezzo in cui, tra infortuni e poco minutaggio, non ha di certo brillato, deve adesso iniziare a dimostrare di meritare la fiducia del suo allenatore. L'arrivo di Zapata gli riduce gli spazi e di conseguenza non lo agevola, ma può valere come ulteriore motivazione per rendere al massimo e come spinta per scalare le gerarchie e meritarsi la titolarità.