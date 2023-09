Toro, ecco perché bisogna vendere per fare mercato: tutti i numeri

Toro, le spese e le cessioni negli ultimi nove anni

Il Torino ha saputo intraprendere un modello sano di costruzione della rosa nei primi anni successivi alla risalita in A di Ventura. L'addio di Darmian, ad esempio, è stato colmato dall'arrivo di Zappacosta. Inoltre, si era creato un mix giusto tra calciatori di esperienza e nuovi da fare crescere e valorizzare. In seguito alle cessioni di uomini come Glik e Maksimovic nel 2016 e alle conseguenti plusvalenze, i granata nei mercati successivi hanno speso cifre mai viste prima per colpi, che, però, non hanno dimostrato il valore della spesa. Esempi di questo sono Niang nel 2017, Zaza nel 2018 e Verdi nel 2019. Nel mentre sono arrivati anche calciatori come Bremer e Lukic, le cui successive cessioni hanno, poi, ripianato solo in parte le casse del club. Nel 2020, insieme al covid che ha aggravato ulteriormente la situazione, sono arrivate delle stagioni molto complicate in cui la salvezza è stata raggiunta solo nelle ultime giornate. L'arrivo di Juric ha fatto cominciare una nuova epoca, in cui si è provato a raggiungere una stabilizzazione sul piano finanziario, senza che quello sportivo fosse ulteriormente danneggiato. L'addio di Bremer l'anno scorso ha permesso l'arrivo di Schuurs e di Vlasic in questa sessione, senza dimenticare i soldi spesi per Ilic, solo parzialmente ripianati dalla cessione di Lukic. Ma l'assenza di una grande plusvalenza in questo mercato non ha permesso ai granata di completare la rosa con un ulteriore trequartista di qualità per completare il reparto.