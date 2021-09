Torino-Juventus verso il sold-out: all’appello manca la Primavera

Quasi esauriti tutti i biglietti per Torino-Juventus di sabato alle 18:00

A due giorni dal 203° derby tra Torino e Juventus , lo stadio Olimpico Grande Torino si indirizza verso il sold-out: il primo settore esaurito è stato quello della curva Maratona , nonostante gli Ultras abbiano comunicato che non saranno tra i tifosi presenti sugli spalti . Anche i Distinti e la Tribuna sono sold-out, e all'appello manca solamente più la curva Primavera , nella quale rimangono ancora una migliaia circa di biglietti disponibili, in base alla norma che ancora prevede il 50% della capienza massima, che passerà poi al 75% dopo la sosta delle nazionali.

I tagliandi per la partita sono acquistabili tramite la biglietteria dello stadio, tramite i punti vendita Vivaticket e online dal sito Vivaticket fino a venerdì 1 ottobre alle 24. Il giorno stesso della gara, non sarà possibile acquistare nessun biglietto in nessuna delle tre modalità sopra elencate.