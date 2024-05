Torino, Kabic: “Mi voglio scusare con i tifosi per ciò che è accaduto ieri sera”

Uros Kabic - attraverso una storia sul suo profilo Instagram - si è scusato con i tifosi per quello che è successo ieri - venerdì 3 maggio - durante l'intervallo di Torino-Bologna. Il giocatore granata a fine primo tempo - mentre i Senso Unico stavano omaggiando il Grande Torino cantando la canzone "Quel giorno di pioggia" - è sceso in campo e ha palleggiato con il pallone (gesto che non è passato inosservato sui social e anche sugli spalti). Kabic dunque su Instagram ha scritto: "Mi voglio scusare con i tifosi per ciò che è accaduto ieri sera durante l'intervallo".