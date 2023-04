Torino, Karamoh ancora out: per la Roma è un punto interrogativo

Un mese ai box in seguito a quella che sembrava una semplice contusione ad un polpaccio. Yann Karamoh si è ritrovato costretto a fermarsi nel periodo più brillante della sua stagione al Toro: in sole 5 giornate di campionato, di cui 4 da titolare, aveva realizzato ben 3 gol. Per Ivan Juric è stata una perdita importante che si è prolungata molto più del previsto: ora il tecnico dovrà sperare nel suo recupero per la gara di sabato, 8 aprile, contro la Roma, all’Olimpico Grande Torino. Un recupero che però non è da dare ancora per scontato visto che anche in questo martedì Karamoh non si è visto sul campo principale del Filadelfia.

Karamoh, con la Roma ci prova ma è in dubbio

Un po’ di sfortuna, anche, per l’ex Parma: in seguito alla confusione al polpaccio rimediata ad inizio marzo contro il Bologna - come dichiarato da Juric in conferenza stampa pre Sassuolo-Torino - gli si è formato un edema che ne ha ritardato il rientro in gruppo. E dire che nella settimana dopo la partita contro i rossoblù, decisa proprio da un suo gol, Karamoh aveva svolto in gruppo i primi allenamenti. Nei giorni successivi, tuttavia, è arrivato il forfait. Yann è rimasto fuori per le gare contro Lecce e Napoli, nemmeno la sosta nazionali lo ha aiutato più di tanto. E il fatto che pure quest'oggi Karamoh non si sia visto fa pensare che ancora non abbia recuperato del tutto dall’infortunio, e che la sua convocazione con la Roma rimanga un punto interrogativo.