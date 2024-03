Torino, la biglietteria: già oltre 20 mila per il Monza. Derby verso il sold-out

Il pubblico granata è pronto a spingere la squadra e ad accorrere numeroso allo stadio per le partite contro Monza e Juventus

Federico De Milano Redattore 26 marzo - 13:59

Sabato il Torino tornerà a giocare di fronte al proprio pubblico per la prima volta dopo esattamente quattro settimane. È infatti dallo scorso 2 marzo che i granata non scendono in campo all'Olimpico Grande Torino, quando allora sfidarono la Fiorentina dovendo accontentarsi di un pareggio per 0-0. In seguito poi Juric e i suoi ragazzi sono scesi sui campi di Napoli e Udine prima della sosta dello scorso weekend. Ora il Toro si prepara ad ospitare il Monza per cercare il sorpasso in classifica e per tenere vivo il sogno Europa. E potrà farlo contando anche sul proprio pubblico.

Torino-Monza: già oltre 20 mila i biglietti venduti — Nelle scorse ore il Torino ha gioito con un post sui proprio profilo social ufficiali nei quali annunciava di aver già raggiunto e superato quota 20 mila biglietti venduti per la gara di sabato contro il Monza. Ad oggi restano infatti a disposizione solo poche centinaia di biglietti in Primavera, Distinta e Tribuna perché la Curva Maratona, zona più calda del tifo granata, ha già raggiunto il tutto esaurito da alcune ore. Per incentivare l'accesso allo stadio anche ai più piccoli, la società ha pensato di proporre una promozione che vede i ticket scontati a soli 5 euro per tutti gli Under 14 in occasione della sfida contro la formazione brianzola. Juric e i suoi ragazzi potranno quindi contare su una nutritissima cornice di pubblico all'Olimpico Grande Torino per questo delicato scontro diretto che peserà molto sulle ambizioni di fine stagione.

Torino, si va verso il sold-out per il derby della Mole contro la Juventus — Dopo la partita contro il Monza, il Toro sarà impegnato in trasferta ad Empoli e poi ci sarà l'appuntamento più atteso della stagione: il derby in casa granata contro gli storici rivali della Juventus. Sabato 13 aprile alle ore 18, Buongiorno e compagni saranno infatti chiamati a sfidare i bianconeri con l'obiettivo di regalare una soddisfazione ai propri tifosi dopo tanti anni di delusioni nelle stracittadine. Per dare una mano agli undici granata che scenderanno in campo, i tifosi del Torino sono pronti ad accorrere in massa allo stadio al fine di incoraggiare e sostenere i loro beniamini. Già ora sono infatti rimasti ancora a disposizione pochissimi posti per il derby della Mole e contando che mancano più di due settimane a questa fatidica data cerchiata sul calendario è facile ipotizzare che si può puntare al tutto esaurito per la sfida contro la Juventus. Ad oggi sono ancora reperibili poche centinaia di biglietti in Primavera, Distinti e Tribuna con la Curva Maratona che è già sold-out.

