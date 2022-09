Torino, la giornata: allenamento al Filadelfia, un nazionale granata in campo

Continua la preparazione dei granata in vista del prossimo turno di Serie A, in cui sfideranno il Napoli di Luciano Spalletti

Oggi, venerdì 23 settembre, il Torino continuerà la preparazione al Filadelfia in vista della gara di sabato 1° ottobre contro il Napoli allo stadio "Diego Armando Maradona". Nel frattempo, il portiere della Primavera granata Pietro Passador, con la maglia della Nazionale italiana Under 20, affronterà il Portogallo alle 17 in una sfida valida per il "Torneo 8 nazioni".