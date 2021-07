Torino, la giornata: continua la preparazione al Filadelfia prima del ritiro

Altra sessione di allenamento a Torino per gli uomini di Juric, he si preparano al ritiro in ValGardena

Oggi, sabato 10 luglio è in programma per i granata una nuova sessione di allenamento al Filadelfia, la quale è parte della preparazione in città prima della partenza per Santa Cristina, luogo in cui si svolgerà il ritiro precampionato. Per il nuovo acquistoWarming potrebbe essere il primo allenamento con i nuovi compagni. QUI LE AMICHEVOLI PROGRAMMATE PER IL RITIRO IN VALGARDENA