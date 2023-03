Torino, la giornata: continua la preparazione in vista del Sassuolo

Venerdì di attese in casa Torino. Al Filadelfia prosegue la preparazione dopo il rientro dei Nazionali in vista del primo match dopo la sosta, che sarà lo scontro diretto con il Sassuolo. L'ultima sessione diretta da Juric ha permesso di fare un punto sulle condizioni fisiche dei granata, che scontano ancora delle defezioni (QUI i dettagli). Nel frattempo anche l'Under 18 di Asta fa il punto, siccome è già la vigilia della sfida con il Bologna valida per la semifinale del Torneo di Viareggio. Scalda i motori anche la Primavera di Scurto, che tornerà in campo per proseguire la corsa playoff nella giornata di domenica.