Torino, la giornata: manca sempre meno al Reims

Continua la preparazione del Torino in Francia in vista della sfida di domenica contro il Reims

L'estate granata continua in vista dell'inizio del campionato. Ma prima del fischio d'inizio della Serie A ci sono le amichevoli estive da giocare. Il test contro il Lens (qui le pagelle) ha lasciato delle buone indicazioni in vista della stagione, ma anche delle noti negative. Continua dunque il mini-ritiro del Torino in Francia in vista della sfida contro il Reims, in programma domenica 6 agosto. Test importante per valutare la condizione della squadra.