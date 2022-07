Torino, la giornata: oggi i granata si ritrovano al Fila per il primo allenamento

Oggi - lunedì 4 luglio - il Torino, un mese e mezzo dopo l'ultimo match giocato in casa con la Roma, si ritroverà al Filadelfia per dare il via alla preparazione in vista della nuova stagione calcistica che quest'anno (a causa dei Mondiali in Qatar che si terranno a dicembre) inizierà per i granata il 13 agosto, giorno in cui la squadra di Juric esordirà in campionato contro il Monza. In mattinata i granata si ritroveranno al Filadelfia molto presto per svolgere il primo allenamento a porte chiuse. Da oggi inoltre inizieranno i pranzi obbligatori. Voluto fortemente da Ivan Juric, tutti i giocatori saranno chiamati a pranzare insieme (il luogo del pranzo odierno sarà in un hotel di zona lingotto dove la squadra fa spesso i ritiri prepartita): è un modo su cui il tecnico granata ha sempre insistito per stare insieme e fare squadra. Come raccontato nella giornata ieri sulle nostre colonne, sono attesi oggi al Fila Gemello, Izzo, Bremer, Buongiorno, Singo, Djidji, Vojvoda, Segre, Kone, Kryeziu, Sanabria, Zaza, Verdi, Millico, Edera e Horvath: gli altri giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali anche le prime due settimane di giugno si uniranno al gruppo nei prossimi giorni.