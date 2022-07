Torino, i convocati per il raduno e chi si aggregherà in seguito

L'elenco ruolo per ruolo dei granata chiamati da Juric per il raduno: nazionali in gruppo dall'11 luglio

Luca Bonello

Manca poco all'inizio della stagione 2022/2023 del Torino. Domani - lunedì 4 luglio -, molto presto in mattinata, i granata, un mese e mezzo dopo l'ultimo match giocato in casa con la Roma, si ritroveranno al Filadelfia per dare il via alla preparazione. Molto però è cambiato da quel Torino-Roma, dato che diversi giocatori in campo o in panchina quel giorno, domani non ci saranno. E' questo il caso di Ansaldi e Belotti, i quali sono andati in scadenza di contratto, di Mandragora, Brekalo, Pjaca e Fares, per i quali non è stata esercitata l'opzione di riscatto, di Pobega (fine prestito) e di Warming, ceduto in prestito con diritto di riscatto e controriscatto al Darmstadt. A questi bisogna aggiungere Dennis Praet, per il quale non è stato esercitato il diritto di riscatto, ma continua la trattativa col Leicester per riportarlo sotto la Mole. Di seguito i convocati per il raduno di domani (che sarà a porte chiuse) e chi si aggregherà in seguito.

In porta lo stesso blocco

Partiamo dai portieri. Al momento, il Torino può contare su Berisha, Milinkovic-Savic e Gemello. Solo quest'ultimo, per il quale si cerca una sistemazione in prestito, è atteso al raduno, mentre il serbo, sul quale c'è l'interesse del Brentford, e l'albanese si aggregheranno al gruppo l'11 luglio, in quanto hanno diritto a 7 giorni in più di vacanza dato che sono stati impegnati fino a metà giugno con le rispettive nazionali.

In difesa un escluso

Anche in difesa il Torino riparte dagli stessi nomi dell'anno passato. Per il raduno però, sono convocati solo Izzo, Bremer (sempre in attesa di capire come e quando si svilupperà la sua vicenda con l'Inter), Buongiorno, Singo, Djidji e Vojvoda, mentre i nazionali Rodriguez, Zima e Aina si aggregheranno in seguito. Tra i difensori non compare il nome di Celesia, di rientro dal prestito in Serie C alla Paganese e destinato alla cessione.

A centrocampo niente prime linee

Anche tra i centrocampisti c'è chi si unirà settimana prossima al gruppo, ovvero Lukic, Ricci e Linetty. Al raduno ci saranno quindi solamente quattro ragazzi di ritorno dai prestiti dello scorso anno: Kone (su cui resta vivo l'interesse del Perugia), Segre, Adopo e Kryeziu. In generale però, il centrocampo necessita di rinforzi, ed in tal senso i nomi di Maggiore e Grassi sono i più caldi, soprattutto per rimpiazzare Rolando Mandragora.

Davanti sono 6 i convocati per il raduno

Infine, chiudiamo con il reparto offensivo. Per quel che riguarda i trequartisti e gli attaccanti, per il raduno di domani sono stati chiamati Sanabria, Zaza (rimane l'interesse di società spagnole su di lui), Verdi, Edera, Millico e Horvath, mentre si uniranno in seguito Seck e Pellegri, impegnati rispettivamente con il Senegal e l'Under 21 italiana lo scorso giugno. Tra gli attaccanti non compare il nome di Vianni, destinato alla cessione.

PORTIERI

Convocati per il raduno: Gemello

Si aggregheranno in seguito: Berisha, Milinkovic-Savic

Non convocati: /

DIFENSORI

Convocati per il raduno: Izzo, Bremer, Buongiorno, Singo, Djidji, Vojvoda

Si aggregheranno in seguito: Zima, Rodriguez, Aina

Non convocati: Celesia

CENTROCAMPISTI

Convocati per il raduno: Segre, Adopo, Kone, Kryeziu

Si aggregheranno in seguito: Lukic, Ricci, Linetty

Non convocati: /

TREQUARTISTI E ATTACCANTI

Convocati per il raduno: Sanabria, Zaza, Verdi, Millico, Edera, Horvath

Si aggregheranno in seguito: Seck, Pellegri

Non convocati: Vianni