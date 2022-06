Calciomercato Torino, Celesia via a titolo definitivo: su di lui 3 squadre di C

Il difensore classe 2002, ad un anno dalla scadenza del contratto, potrebbe salutare definitivamente i colori granata

Federico De Milano

Il Torino ha diversi giocatori con le valigie in mano e che sono pronti a salutare la formazione granata. Alcuni di questi potrebbero partire solo in prestito come Ben Kone mentre altri dovrebbero dire addio al Toro in maniera definitiva. Quest'ultimo potrebbe essere il caso di Christian Celesia. L'ex canterano granata non ha vissuto una stagione molto positiva e adesso potrebbe salutare i colori granata.

Celesia e una prima stagione complicata tra i professionisti

La prima stagione tra i professionisti per Celesia non è stata delle migliori. La scorsa estate il difensore classe 2002, dopo la salvezza raggiunta con la Primavera di Coppitelli, andò in prestito in Serie B all'Alessandria ma con scarsi risultati e a gennaio scese in Serie C. Per Celesia con la maglia dei grigi piemontesi si contano solamente 3 presenze nella prima metà di stagione. Nel mercato di riparazione passò alla Paganese nel girone C di Serie C. Qui le cose per lui andarono un po' meglio e riuscì a concludere la sua prima annata tra i professionisti in crescendo totalizzando 11 presenze più un'altra ai playout dove però non riuscì ad evitare la retrocessione assieme ai suoi compagni della Paganese.

In vista una cessione a titolo definitivo

Celesia a questo punto si ritrova solamente con un altro anno di contratto, la scadenza del suo attuale accordo con il Torino è fissata infatti per il 30 giugno 2023. Per questa ragione è difficile pensare ad un altro prestito. La soluzione più probabile ad oggi è una cessione a titolo definitivo. Su di lui si sono già mosse 3 squadre di Serie C. Si tratta del Pordenone, appena sceso dalla B, della formazione lucana del Picerno e infine dei campani del Giugliano, questi ultimi nella passata stagione hanno vinto il girone G di Serie D e sono stati promossi in Serie C. Mancando pochi giorni per l'ingresso nell'ultimo anno di contratto, una decisione per il futuro di Celesia va prese. A breve sarà lo stesso ragazzo a pronunciarsi su quale possa essere il suo futuro con una di queste 3 squadre come una delle più probabili per il proseguimento della sua carriera.