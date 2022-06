Calciomercato Toro, il Perugia vuole Kone in prestito: trattativa in fase avanzata

Il futuro di Ben Lhassine Kone potrebbe essere in Serie B. Sul centrocampista classe 2000 del Torino è piombato il Perugia che - dopo aver raggiunto i playoff - nella nuova stagione vuole ripetere ciò che di buono ha fatto quest'anno. La trattativa per il prestito del giocatore granata - secondo quanto raccolto da Toro News - è in fase avanzata: i rapporti tra i due club sono molto buoni considerato il fatto che nell'ultima stagione Jacopo Segre (ora tornato a Torino) ha giocato proprio in prestito al Perugia in Serie B.

Dopo aver giocato la prima parte di stagione in prima squadra con Juric (che lo ha fatto anche esordire in Serie A con il Napoli), Kone a gennaio è stato ceduto in prestito al Crotone per fare esperienza in Serie B. Poco prima della partenza per la Calabria, Kone ha rinnovato il suo contratto con il Torino fino al 2024 con opzione di rinnovo per l'anno successivo. Ora il Perugia si è mosso concretamente per portare il classe 2000 in Umbria: se la trattativa dovesse andare in porto, Kone avrà una grande occasione di misurarsi con un club ambizioso di Serie B che punta ai playoff per salire in Serie A in vista della prossima stagione.