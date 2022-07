Calciomercato Toro, Milinkovic verso la Premier: il Brentford è sulle sue tracce

Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic sembra essere ormai lontano da Torino. Il portiere granata - che la scorsa stagione ha collezionato 27 presenze in campionato con la maglia del Toro - non ha convinto Ivan Juric e per questo molto probabilmente in questa sessione di mercato estiva lascerà il club. Sul portiere (che ricordiamo ha il contratto in scadenza a giugno 2024) era forte l'interesse della Fiorentina, ma dopo l'inserimento decisivo della viola su Mandragora - che nella giornata di ieri ha detto sì proprio al club toscano - lo stesso club granata aveva deciso di alzare le proprie pretese per lasciar partire il serbo direzione Firenze. Nelle ultime però - secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio - si è fatto avanti il Brentford: il club inglese è alla ricerca di un nuovo numero uno e avrebbe intenzione di portare proprio Milinkovic-Savic in Premier League.