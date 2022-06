Calciomercato: Mandragora accetta la proposta della Fiorentina

Rolando Mandragora non sarà più un giocatore del Torino. Il centrocampista napoletano è tornato alla Juventus al termine del prestito di 18 mesi ma il prossimo campionato lo disputerà con la maglia della Fiorentina. L'ex Udinese nella giornata di oggi ha accettato l'offerta del club viola che nelle ultime settimane ha spinto molto per portarlo in Toscana e alla fine ha vinto questo duello di mercato col Torino. Il club di Commisso aveva già raggiunto nei giorni scorsi l'accordo con la Juventus per un trasferimento di Mandragora a titolo definitivo in cambio di 9 milioni di euro. Il centrocampista ha atteso qualche giorno per riflettere, anche per aspettare un eventuale rilancio del Torino, dove sarebbe rimasto volentieri. Alla fine il rilancio granata non è stato sufficiente e il giocatore ha detto definitivamente sì alla Fiorentina.