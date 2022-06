Calciomercato Torino, Gemello al bivio: rimanere come terzo o un prestito?

In casa Torino le riflessioni di mercato coinvolgono ogni reparto, compresa la porta: in uscita c'è Milinkovic-Savic , mentre è molto vicino Gabriel , estremo difensore brasiliano svincolato dal Lecce , che - se fosse chiuso l'accordo - si giocherebbe il posto da titolare con Berisha . E poi c'è Luca Gemello : cresciuto nelle giovanili del Fossano , il classe 2000 nelle passate stagioni ha giocato in prestito con Fermana e Renate , per poi fare ritorno al Toro di cui è grande tifoso.

Nella stagione appena conclusa Luca ha ricoperto il ruolo di terzo portiere, esordendo in Serie A in quella che è forse stata la miglior partita dei granata, il 4-0 casalingo rifilato alla Fiorentina del 10 gennaio 2022, gara in cui è anche riuscito a mantenere la porta inviolata dimostrando sicurezza tra i pali. Si parlava di riflessioni, e sicuramente queste verranno fatte anche intorno a Gemello: un'altra annata da terza scelta in granata potrebbe frenare la sua crescita, per questo motivo l'opzione considerata migliore sarebbe quella di cederlo in prestito, magari in Serie B, avendo lui già fatto esperienza in Serie C. Sicuramente nei piani del Toro per questa stagione non c'è l'idea di "promuoverlo" a primo o secondo portiere, e per questo Gemello e il suo entourage si stanno guardando attorno, senza scartare alcuna opzione.