Torino-Eintracht Francoforte: in vendita i biglietti per l’amichevole in Austria

Il Torino arriverà in Austria in data 11 luglio dopo aver trascorso i giorni precedenti al Filadelfia. Dal 4 al 10 luglio i giocatori granata lavoreranno infatti agli ordini di Ivan Juric presso lo stadio Filadelfia prima di fare rotta verso il ritiro tra le montagne austriache. Nel periodo che va dall'11 al 30 luglio il gruppo squadra del Toro preparerà la stagione con allenamenti e anche con alcune partite amichevoli. La prima di queste vedrà i granata affrontare subito un avversario prestigioso come l'Eintracht Francoforte che ha vinto l'ultima edizione dell'Europa League. Questo match amichevole si disputerà in data 15 luglio allo stadio Hofmaninger presso Bad Wimsbach, cittadina che si trova a circa 80 km da Bad Leonfelden, luogo in cui il Toro inizierà il suo ritiro in Austria. L'orario di inizio della sfida è ancora da definire ma da quest'oggi è possibile acquistare i biglietti per assister alla partita. I tagliandi per il match al momento sono acquistabili solamente presso questo link tedesco. I costi dei biglietti sono i seguenti: