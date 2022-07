Mandragora, il Toro e una scelta al risparmio. Per sostituirlo Maggiore o Grassi

Il Torino ha quindi scelto di non investire su Rolando Mandragora: non tanto non permettendogli di raccogliere le 20 presenze da titolare che sarebbero servite per l'obbligo di riscatto (hanno inciso gli infortuni e le scelte tecniche, forse fin troppo libere, di Juric), ma soprattutto evitando di esercitare il diritto di riscatto a 14 milioni e poi scegliendo di non superare l'offerta della Fiorentina. Il costo del cartellino del giocatore non era di certo così elevato in senso assoluto e di conseguenza tutto lascia pensare che il Toro abbia consapevolmente mollato la presa per un calciatore, che, comunque, considerata la concorrenza di Ricci e Lukic nel ruolo, non sarebbe stato un titolare fisso. E' una decisione quindi che ancora una volta conferma che, per il club, non è tempo di spendere e spandere, e che le risorse a disposizione dovranno essere investite in altri settori del campo dove c'è bisogno di titolari e non di alternative (es.: il sostituto di Bremer, o un trequartista).