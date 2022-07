Torino 2022/2023: tabellone calciomercato, rosa attuale e come giocherebbe oggi

Si apre ufficialmente il mercato ed in casa Toro la squadra è ancora un vero e proprio cantiere aperto. Il primo acquisto ufficiale è quello di Pellegri, che diventa giocatore granata a titolo definitivo. Con l'arrivo di luglio diventano ufficiali gli addii di tutti i giocatori non riscattati e di quelli il cui contratto scadeva nella giornata di ieri. Intanto si lavora su tutti i fronti, a partire dalla porta dove Milinkovic-Savic è in uscita: il Toro aveva bloccato Gabriel ma poi lo ha accantonato, piacciono Dragowski e Falcone e c'è stato un contatto con gli agenti di Gollini. In difesa il nome caldo per sostituire Bremer (che intanto è ancora a Torino) è quello di Solet del Salisburgo. In mezzo al campo, sfumato definitivamente Mandragora, si lavora per Maggiore dello Spezia. Vero e proprio casting sulla trequarti: i nomi più caldi sono quelli di Laurienté e Luis Henrique.