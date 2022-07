Torino, Lukic è il primo candidato per la fascia da capitano: ecco perché

Via Andrea Belotti, via Cristian Ansaldi, via Rolando Mandragora, via Gleison Bremer che sta attendendo la destinazione giusta (Inter in pole), dovrebbe toccare a Sasa Lukic indossare la fascia di capitano del Torino nella stagione 2022/2023. La scelta non dipende solo da lui, ma da diverse dinamiche interne al gruppo. Al momento però è il serbo il grande favorito per ricoprire questo ruolo e le ragioni sono diverse. In primo luogo non sarebbe la prima volta da capitano per Lukic. L'ha già fatto dal 1', ad esempio, contro l'Empoli lo scorso 5 maggio (vittoria 1 a 3 al "Castellani"). In secondo luogo è ormai da considerarsi un veterano granata: 148 presenze dal 2016 in avanti. Terzo fattore la sua titolarità imprescindibile con Ivan Juric. Il croato, infatti, gli ha affidato le chiavi del centrocampo nell'ultima stagione nella quale ha giocato 35 partite, saltandone soltanto un paio per squalifica e la trasferta di Bologna per influenza.