Torino, la giornata: terzo allenamento stagionale per i granata

Per i calciatori terzo giorno di ritiro al Filadelfia, la partenza per l'Austria è fissata per l'undici luglio.

La nuova stagione è ufficialmente cominciata. I granata, dopo il raduno e i primi due allenamenti stagionali, si ritroveranno al Filadelfia per il terzo giorno di ritiro agli ordini di Ivan Juric. I calciatori impegnati nelle rispettive nazionali in giugno si aggregheranno nei prossimi giorni al gruppo. La squadra rimarrà a Torino fino a lunedì prossimo, data in cui è prevista la partenza per l'Austria, dove si terrà il raduno estivo del Torino FC.