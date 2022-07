Il Toro ufficializza il ritiro in Austria

Il Torino FC ha ufficializzato finalmente le date del ritiro estivo in Austria, che erano già note da settimane. Il raduno avverrà il 4 luglio al Filadelfia: i granata lavoreranno nel capoluogo piemontese fino a domenica 10 luglio. Da lunedì 11, la squadra si sposterà a Bad Leonfelden in alta Austria, vicino alla Repubblica Ceca. Fino al 22 questa rimarrà la sede del ritiro estivo del Toro, poi si passerà a Waidring, in Tirolo, fino al 30 del mese. Nel mentre ci saranno una serie di amichevoli per preparare la prossima stagione al meglio, una di esse è già stata annunciata e sarà contro i campioni dell'Europa League dell'Eintracht Francoforte.