Torino, la protesta dei tifosi si sposta dal Bentegodi al Filadelfia

In occasione di Verona-Torino, il settore ospiti granata ha affisso all’interno del Bentegodi uno striscione contro giocatori e società: "Giocatori senza dignità specchio di questa società. Via Cairo e gli ingrati dalla nostra città", in diretto riferimento al famigerato video postato da Gemello il 4 maggio a Superga, in cui si sentivano commenti sgradevoli verso i calciatori granata. Nonostante la vittoria di Verona, lo striscione è stato affisso anche nella mattinata di lunedì all’esterno del Filadelfia, accompagnato da un’altra scritta, “Ciao ciao pezzi di m..”, un diretto riferimento ad alcune delle parole contenute nel video e proferite da un calciatore granata.