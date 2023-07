Torino, la ripresa al Filadelfia: Milinkovic-Savic ancora out

Oggi - lunedì 31 luglio - il Torino di Ivan Juric si è ritrovato allo stadio Filadelfia dopo due giorni di riposo concessi alla squadra dal tecnico granata dopo il rientro da Pinzolo. Questa mattina i granata - in una seduta a porte chiuse - ha iniziato a preparare l'amichevole in programma mercoledì 2 agosto contro il Lens alle ore 19.00 in terra francese (QUI la presentazione della squadra avversaria). Resta ancora out Vanja Milinkovic-Savic: il portiere serbo durante il ritiro a Pinzolo ha riscontrato una distrazione di basso grado del bicipite femorale sinistro (QUI i dettagli) e difficilmente sarà impiegato da Juric nelle prossime due amichevoli in programma il 2 (contro il Lens) e il 6 (contro il Reims). Vanja proverà a recuperare in vista della sfida di Coppa Italia del 14 agosto contro la vincente di Feralpisalò e LR Vicenza, nel match valido per i trentaduesimi della competizione.