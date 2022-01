Torino, la Samp è spaventata dalla classifica: Rincon e Conti i primi innesti

I granata ritrovano subito l'ex mediano; intanto i ragazzi di D'Aversa provano ad uscire dalle difficoltà

Dopo il ritorno in campo e il successo strepitoso contro la Fiorentina, il Torino resta focalizzato sui propri obiettivi: il prossimo avversario è la Sampdoria di Roberto D'Aversa , un avversario da non sottovalutare, soprattutto perché si giocherà a Marassi e il Toro, in questa stagione, in trasferta non è riuscito a raccogliere nemmeno lontanamente quanto conquistato in casa.

SUBITO L'EX - Ad attendere il Torino ci sarà subito Tomas Rincon , trasferitosi cinque giorni fa a Genova per iniziare un nuovo capitolo della propria carriera, lasciandosi alle spalle quello in granata. La squadra di Juric ritroverà quindi un suo vecchio interprete, che è rimasto al Toro per quattro anni e mezzo. I granata dovranno quindi stare attenti al potenziale rischio del "gol dell'ex", che contro la Sampdoria è accaduto spesso, soprattutto a causa di Fabio Quagliarella . Sarà dunque strano e allo stesso tempo interessante vedere Rincon con un'altra casacca, pronto a servire la causa blucerchiata. E tra l'altro in campo dovrebbe esserci anche lo stesso Quagliarella, intenzionato a ritrovare un gol che manca da troppo tempo.

PASSO LENTO - L'ultimo Sampdoria-Torino si è disputato in Coppa Italia, con il successo blucerchiato per 2-1. Dopo quella partita, la squadra di D'aversa non è più riuscita a vincere, trovando il pareggio contro il Venezia e contro la Roma, ma incappando in due sconfitte consecutive contro Cagliari e Napoli. La Sampdoria si trova adesso in lotta per non retrocedere: sono infatti solo 4 i punti che separano i blucerchiati dal terzultimo posto, occupato momentaneamente dal Cagliari, che nelle ultime due giornate ha totalizzato 6 punti, stravolgendo la corsa alla salvezza. Per questo motivo la Sampdoria ha deciso di muoversi con anticipo sul mercato, prendendo Rincon e anche Conti dal Milan. Sta così cercando di rinforzare un gruppo che ha faticato molto nel girone di andata e continua a farlo tutt'ora. Il Torino si ritroverà di fronte a una squadra in difficoltà, pronta a tutto per tornare a fare punti e allontanarsi dal terzultimo posto che si è avvicinato molto in sole due giornate.