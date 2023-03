Torino, la sosta per svuotare l’infermeria: la situazione

Torino, chi può recuperare per il Sassuolo

La sosta sarà fondamentale per far svuotare l'infermeria. L'obiettivo o quantomeno la speranza di Juric è di recuperare tre giocatori in vista della sfida al Sassuolo: Karamoh, Vieira e Miranchuk. Karamoh è da due settimane ai margini per un fastidioso problema al polpaccio, che ora avrà tempo di assorbire nei 15 giorni di sosta per le Nazionali. Vieira è in dirittura d'arrivo nel recupero della lesione al tendine del bicipite femorale sinistro che lo tiene fermo ormai da un mese, Miranchuk avrà tempo di lavorare per risolvere il trauma elongativo del muscolo adduttore della coscia sinistra che lo ha costretto a dare forfait contro il Napoli. La sosta inoltre permetterà anche a Juric di riportare alle migliori condizioni giocatori come Pellegri, assente da quattro mesi sui campi da gioco. Bisognerà invece pazientare ancora per il rientro di Lazaro (lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro) e Zima (rottura del menisco e operato per un interventno di sutura meniscale laterale destra).