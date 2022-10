Torino, la verità di Lukic: “A Monza nessun ammutinamento, dovevo essere onesto”

Sasa Lukic, a distanza di un paio di mesi, torna sul Ferragosto bollente di cui è stato protagonista. In un’intervista a La Stampa, il numero 10 del Torino parla per la prima volta apertamente della mancata partenza con la squadra alla vigilia di Monza-Torino causata da dissapori con la società legati alla trattativa per il rinnovo di contratto (come fu raccontato lo stesso giorno puntualmente su Toro News). Un episodio che gli ha fatto perdere la fascia di capitano, sebbene poi sia stato seguito dalla reintegrazione in squadra. “Non si può parlare di ammutinamento, non è corretto – ha detto Lukic a La Stampa -. Tutti sapevano, Juric per primo: la mattina della partenza gli ho parlato e gli ho detto che non sarei stato me stesso al cento per cento. Lui mi disse di andare a casa. Ma dovevo essere onesto con i compagni e con i tifosi. Quelle per me erano ore particolari”.