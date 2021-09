Torino, l’allenamento di oggi: fuori in tre oltre ai nazionali

Ieri i granata sono tornati ad allenarsi agli ordini di Ivan Juric e oggi hanno proseguito con una seduta pomeridiana

Il Torino di Ivan Juric è tornato ad allenarsi ieri dopo due giorni di pausa. Assenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali (Sava, Berisha, Rodriguez, Aina, Vojvoda, Rincon, Praet, Linetty, Lukic, Warming e Sanabria), il resto della squadra ha continuato a lavorare al Filadelfia. Quest'oggi - mercoledì 1 settembre - i granata hanno svolto una seduta di allenamento pomeridiano. Dopo l’attivazione muscolare, Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica. Viste le diverse assenza causa nazionali, alla rosa si sono aggiunti alcuni giocatori della Primavera di Federico Coppitelli. Andrea Belotti ha già iniziato il percorso terapeutico di recupero in seguito a un forte trauma contusivo occorso durante la partita contro la Fiorentina, Gleison Bremer prosegue con il lavoro personalizzato per il problema alla caviglia destra e Simone Zaza continua il percorso riabilitativo -interessamento ai legamenti del ginocchio - . Il nuovo attaccante del Torino, Josip Brekalo - non convocato dalla nazionale croata - quest'oggi ha svolto le visite mediche allo stadio Olimpico Grande Torino. Domani è in programma una seduta di allenamento.